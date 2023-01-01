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Гора самоцветов Гора самоцветов
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Гора самоцветов 2006 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Вся информация о мультфильме
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