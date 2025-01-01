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Постер мультфильма Бедный Йорик
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Киноафиша Фильмы Бедный Йорик

Бедный Йорик

Poor Yorick 18+
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О фильме

Замечательный, добрый и трогательный мультфильм, который с неожиданной стороны раскрывает знаменитую фразу Гамлета, принца Датского. Режиссером фильма стал талантливый мультипликатор Сергей Гордеев, создатель «Смешариков» и «Горы самоцветов». Если вы ищете увлекательный и нескучный мультик, который поднимет вам настроение, то смотреть онлайн «Бедный Йорик» станет самым правильным решением. Когда Гамлет держит в руках череп бедного Йорика, то никому из нас не приходит в голову подумать, где же находится его тело. А зря! Ведь тело принадлежит скелету средних лет, который ведет совершенно обычную загробную жизнь. Более того, наш герой работает артистом в театре, и голова ему очень-очень нужна, ведь без нее все выступление может сорваться. В итоге, скелет, а точнее его тело, отправляется на поиски пропавшей головы, влипая тем временем во всевозможные неприятности. Голову необходимо найти до вечера, ведь именно тогда состоится большой и важный концерт! Однако впереди еще много неразгаданных загадок…

Страна Россия
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 2007
Другие названия
Poor Yorick, Бедный Йорик
Режиссер
Сергей Гордеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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