Замечательный, добрый и трогательный мультфильм, который с неожиданной стороны раскрывает знаменитую фразу Гамлета, принца Датского. Режиссером фильма стал талантливый мультипликатор Сергей Гордеев, создатель «Смешариков» и «Горы самоцветов». Если вы ищете увлекательный и нескучный мультик, который поднимет вам настроение, то смотреть онлайн «Бедный Йорик» станет самым правильным решением. Когда Гамлет держит в руках череп бедного Йорика, то никому из нас не приходит в голову подумать, где же находится его тело. А зря! Ведь тело принадлежит скелету средних лет, который ведет совершенно обычную загробную жизнь. Более того, наш герой работает артистом в театре, и голова ему очень-очень нужна, ведь без нее все выступление может сорваться. В итоге, скелет, а точнее его тело, отправляется на поиски пропавшей головы, влипая тем временем во всевозможные неприятности. Голову необходимо найти до вечера, ведь именно тогда состоится большой и важный концерт! Однако впереди еще много неразгаданных загадок…