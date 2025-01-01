Старый пес по кличке Том лежит под деревом, наблюдая за тем, как резвятся на полянке щенята. Устав от беготни, малыши собираются вокруг старшего товарища и просят рассказать им какую-нибудь удивительную историю. Том вспоминает, как когда-то вместе со своим другом Шерлоком Холмсом помог Скотланд-Ярду в поимке опасных преступников. Жулики похитили ценный сейф и вместе с ним смылись с места преступления. По горячим следам Том и Шерлок бросились в погоню, с помощью смекалки и взаимовыручки им удалось раскрыть запутанное дело.