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Постер мультфильма Мы с Шерлоком Холмсом
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Киноафиша Фильмы Мы с Шерлоком Холмсом

Мы с Шерлоком Холмсом

My S Sherlokom Holmsom 18+
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О фильме

Старый пес по кличке Том лежит под деревом, наблюдая за тем, как резвятся на полянке щенята. Устав от беготни, малыши собираются вокруг старшего товарища и просят рассказать им какую-нибудь удивительную историю. Том вспоминает, как когда-то вместе со своим другом Шерлоком Холмсом помог Скотланд-Ярду в поимке опасных преступников. Жулики похитили ценный сейф и вместе с ним смылись с места преступления. По горячим следам Том и Шерлок бросились в погоню, с помощью смекалки и взаимовыручки им удалось раскрыть запутанное дело.

  • Режиссером мультфильма выступил Владимир Попов. Маленьким и взрослым зрителям хорошо известны и другие его работы – «Умка» (1969), «Сказка за сказкой» (1974), «Каникулы в Простоквашино» (1980).
  • Шерлока Холмса в мультфильме озвучил Василий Ливанов, в 1980-е годы сыгравший легендарного сыщика в цикле «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова. 
  • Один из персонажей мультфильма, Крокодил, напевает песенку, слова которой частично заимствованы из стихотворения «Пыль» Редьярда Киплинга. 
  • В 1981 году Василий Ливанов озвучил английского пса-сыщика в мультфильме «Пес в сапогах», образ которого явно был навеян образом Шерлока Холмса.

Шутливые пародии на темы рассказов о Шерлоке Холмсе.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 23 апреля 1985
Дата выхода
23 апреля 1985 Россия 6+
Другие названия
My S Sherlokom Holmsom, We with Sherlock Holmes, Мы с Шерлоком Холмсом, Ми з Шерлоком Холмсом
Режиссер
Владимир Попов
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Мы с Шерлоком Холмсом

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