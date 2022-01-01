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Вещий сон Вещий сон
Киноафиша Фильмы Вещий сон

Вещий сон, 2017

2017 / Россия
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О фильме

В сборник вошли такие мультфильмы как «Петр и Петруша», «Не скажу!», «Про Ивана-Дурака», «Жихарка».

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Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 0+
Прокатчик КиноДетство
Режиссер
Елена Чернова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Вещий сон 1 постер
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