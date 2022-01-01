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Вещий сон
Вещий сон, 2017
2017 / Россия
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Жанр:
анимация
детский
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О фильме
В сборник вошли такие мультфильмы как «Петр и Петруша», «Не скажу!», «Про Ивана-Дурака», «Жихарка».
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Продолжительность
53 минуты
Год выпуска
2017
Возраст
0+
Прокатчик
КиноДетство
Режиссер
Елена Чернова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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