Злыдни, 2017

Жанр: анимация детский В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме В сборник вошли такие мультфильмы как "Как пан конем был ", "Злыдни", "Умная дочка", "Лиса-сирота". Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 53 минуты Год выпуска 2017 Возраст 0+ Режиссер Ольга Веселова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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