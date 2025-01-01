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Киноафиша Фильмы Дереза

Дереза

Dereza 18+
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О фильме

По мотивам русской народной сказки-шутки.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1985
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dereza, Dereza the Goat, Дереза
Режиссер
Александр Давыдов
Александр Давыдов
В ролях
Анатолий Баранцев
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Нина Зорская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Дереза

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