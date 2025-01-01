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Дереза
Дереза
Dereza
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анимация
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О фильме
По мотивам русской народной сказки-шутки.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1985
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Dereza, Dereza the Goat, Дереза
Режиссер
Александр Давыдов
В ролях
Анатолий Баранцев
Ирина Муравьева
Нина Зорская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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