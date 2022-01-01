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Гора самоцветов Гора самоцветов
Киноафиша Фильмы Гора самоцветов Гора самоцветов, 2006: актеры и роли
Гора самоцветов 2006 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Гора самоцветов, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Сергей Гордеев Степан Коваль Наталья Березовая Андрей Кузнецов Елена Чернова
В ролях
Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Лев Дуров Лев Дуров Lev Durov Ирина Муравьева Ирина Муравьева Александр Филипенко Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Владислав Галкин Владислав Галкин
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