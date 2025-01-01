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Брак
Брак
Brak
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
История знакомства, любви, женитьбы и семейной жизни, рассказанная при помощи двух веревок.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1987
Премьера в мире
1 января 1987
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Brak, Marriage, Брак, Le mariage
Режиссер
Гарри Бардин
В ролях
Гарри Бардин
Ирина Муравьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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