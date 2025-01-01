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Киноафиша Фильмы Брак

Брак

Brak 18+
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О фильме

История знакомства, любви, женитьбы и семейной жизни, рассказанная при помощи двух веревок.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 января 1987
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Brak, Marriage, Брак, Le mariage
Режиссер
Гарри Бардин
Гарри Бардин
В ролях
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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