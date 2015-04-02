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Эйфория
Киноафиша Фильмы Эйфория Отзывы о фильме «Эйфория»
Euphoria Эйфория 2006 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Эйфория»

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svetlana 2 апреля 2015, 12:51
Глубокий и проникновенный фильм. О жизни до, и после. О невозможности вернуть все на круги своя, если живешь сердцем. Лучше быть неверным, чем верным без желанья быть. Миг настоящего, и пути назад нет. Лучше не быть вообще, потому что по-другому уже невозможно...



Хочется ответить предыдущему автору - конкретных ощущений быть не может, если в жизни не было любви, у которой нет будущего, но без нее и жизни нет,

если не думал о том, ради чего живешь, и вообще мало думал дальше материально-бытовых проблем.

Могу сказать одно - если читали поэму Евгения Евтушенко "Голубь в Сантьяго", если смотрели "Возвращение" Андрея Звягинцева и даже в "Питер ФМ" нашли гораздо больше, чем

просто легкую молодежную комедию,

и все это созвучно вашему внутреннему ощущению,

то "Эйфория" затронет не одну струну внутри.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tyscan 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень паршивый, бездарный сюжет, бездарная игра актёров, бездарная режисура, в общем полный отстой.

Я вообще не пониамю как за такое могут давать какие-то премии, настолько всё плохо. Не советую смотреть, и сам жалею о зря выброшенных деньгах и потраченном времени ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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