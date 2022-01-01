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Мужчина и женщина
Мужчина и женщина, 1966: актеры и роли
A Man And A Woman
Мужчина и женщина
1966 / Франция
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Мужчина и женщина, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Лелуш
Claude Lelouch
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Jean-Louis Trintignant
Анук Эме
Anouk Aimée
Пьер Бару
Pierre Barouh
Валери Лагранж
Симона Парис
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