Награды и номинации фильма Мужчина и женщина 1966

Оскар 1967 Оскар 1967
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966 Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actress
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
