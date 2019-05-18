Мужчина и женщина: Лучшие годы, 2019

На склоне лет Жан-Луи и Анна вновь встречаются в самом сердце Нормандии. Заключительная часть классической трилогии французского режиссёра Клода Лелуша «Мужчина и женщина».
Их первое знакомство состоялось в далеком 1966 году. Он — бывший гонщик, сумевший построить карьеру в автобизнесе. Она — владелица небольшого магазинчика в провинции, прежде поставившая несколько успешных кинокартин. В основу её продюсерской работы 1986 года легла реальная история любви, произошедшая на пляже в Довилле. Между мужчиной и женщиной вспыхнула непреодолимая страсть, позволившая им побороть одиночество. Но счастье оказалось недолгим. Тот солнечный день остался в их памяти навсегда.
Сейчас Жан-Луи стар и нуждается в постоянном уходе. Ему глубоко за восемьдесят. Болезнь Альцгеймера привела француза в дом престарелых, расположенный на окраине города Варанжвиль-сюр-Мер. Здесь, вдали от чужих глаз, он мирно доживает дни, постепенно теряя связь с реальностью. Его память скоропостижно угасает. Жан-Луи не узнаёт даже собственного сына Антуана, периодически навещающего отца в пансионате. Но летний день 1966 года продолжает преследовать главного героя до сих пор.
Анна, знакомство с которой состоялось свыше полувека назад, сейчас проживает в Нормандии. Сын, обеспокоенный состоянием больного отца, решает её разыскать. Вычислить местонахождение женщины было непросто. Проделав немалый путь, Антуан попадает в небольшой магазинчик, которым владеет Анна. Готова ли она к последней встрече с любовью всей жизни?
— Первая часть трилогии «Мужчина и женщина» вышла в 1966 году. Работа принесла режиссёру Клоду Лелушу «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и две премии «Оскар». Несмотря на ошеломительный успех мелодрамы в прокате, постановщик и дальше работал в независимом кино на собственной студии.
— Второй фильм «Мужчина и женщина 20 лет спустя» вышел в 1986 году. Главные роли вновь исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме.
— «Мужчина и женщина: Лучшие годы» — третья и заключительная часть серии Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Это первый случай в мировом кинематографе, когда сиквел с участием тех же актёров выходит спустя 53 года.
— На момент премьеры в Каннах (2019) исполнителям главных ролей Трентиньяну и Эме было по 88 лет. Журналисты встретили популярных артистов стоячей овацией.
— Съёмочный процесс занял всего тринадцать дней.
— В фильме используется множество кадров из первой части трилогии. При этом события сиквела 1986 года «Мужчина и женщина 20 лет спустя» автором полностью игнорируются.
— Большую часть эпизодов Лелуш снял на камеру смартфона. По мнению классика, за телефонами будущее кинематографа, ведь отныне не требуется тратить деньги на дорогостоящую студийную аппаратуру.
— В 1957 году, ещё до режиссёрского дебюта, молодой Лелуш побывал в СССР. В течение двух дней он работал помощником оператора военной драмы «Летят журавли» Михаила Калатозова. Тот опыт убедил француза начать снимать собственное кино.
— Болезнь Альцгеймера, от которой страдает Жан-Луи, была введена режиссёром в честь известной актрисы Анни Жирардо с тем же недугом.
История великой любви возвращается. Спустя много лет Жан-Луи и Анна снова встретятся, чтобы погрузиться в прошлое и вспомнить лучшие годы своей жизни. Неожиданно сильное и волнующее чувство вырвет героев из холодных оков одиночества.