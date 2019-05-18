Мужчина и женщина: Лучшие годы, 2019

На склоне лет Жан-Луи и Анна вновь встречаются в самом сердце Нормандии. Заключительная часть классической трилогии французского режиссёра Клода Лелуша «Мужчина и женщина».

Их первое знакомство состоялось в далеком 1966 году. Он — бывший гонщик, сумевший построить карьеру в автобизнесе. Она — владелица небольшого магазинчика в провинции, прежде поставившая несколько успешных кинокартин. В основу её продюсерской работы 1986 года легла реальная история любви, произошедшая на пляже в Довилле. Между мужчиной и женщиной вспыхнула непреодолимая страсть, позволившая им побороть одиночество. Но счастье оказалось недолгим. Тот солнечный день остался в их памяти навсегда.

Сейчас Жан-Луи стар и нуждается в постоянном уходе. Ему глубоко за восемьдесят. Болезнь Альцгеймера привела француза в дом престарелых, расположенный на окраине города Варанжвиль-сюр-Мер. Здесь, вдали от чужих глаз, он мирно доживает дни, постепенно теряя связь с реальностью. Его память скоропостижно угасает. Жан-Луи не узнаёт даже собственного сына Антуана, периодически навещающего отца в пансионате. Но летний день 1966 года продолжает преследовать главного героя до сих пор.

Анна, знакомство с которой состоялось свыше полувека назад, сейчас проживает в Нормандии. Сын, обеспокоенный состоянием больного отца, решает её разыскать. Вычислить местонахождение женщины было непросто. Проделав немалый путь, Антуан попадает в небольшой магазинчик, которым владеет Анна. Готова ли она к последней встрече с любовью всей жизни?