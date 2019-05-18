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Мужчина и женщина: Лучшие годы Мужчина и женщина: Лучшие годы
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Les plus belles années d'une vie / The Best Years of a Life

Мужчина и женщина: Лучшие годы, 2019

2019 / Франция
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Заключительная часть трилогии «Мужчина и женщина».
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На склоне лет Жан-Луи и Анна вновь встречаются в самом сердце Нормандии. Заключительная часть классической трилогии французского режиссёра Клода Лелуша «Мужчина и женщина».

Их первое знакомство состоялось в далеком 1966 году. Он — бывший гонщик, сумевший построить карьеру в автобизнесе. Она — владелица небольшого магазинчика в провинции, прежде поставившая несколько успешных кинокартин. В основу её продюсерской работы 1986 года легла реальная история любви, произошедшая на пляже в Довилле. Между мужчиной и женщиной вспыхнула непреодолимая страсть, позволившая им побороть одиночество. Но счастье оказалось недолгим. Тот солнечный день остался в их памяти навсегда.

Сейчас Жан-Луи стар и нуждается в постоянном уходе. Ему глубоко за восемьдесят. Болезнь Альцгеймера привела француза в дом престарелых, расположенный на окраине города Варанжвиль-сюр-Мер. Здесь, вдали от чужих глаз, он мирно доживает дни, постепенно теряя связь с реальностью. Его память скоропостижно угасает. Жан-Луи не узнаёт даже собственного сына Антуана, периодически навещающего отца в пансионате. Но летний день 1966 года продолжает преследовать главного героя до сих пор.

Анна, знакомство с которой состоялось свыше полувека назад, сейчас проживает в Нормандии. Сын, обеспокоенный состоянием больного отца, решает её разыскать. Вычислить местонахождение женщины было непросто. Проделав немалый путь, Антуан попадает в небольшой магазинчик, которым владеет Анна. Готова ли она к последней встрече с любовью всей жизни?

— Первая часть трилогии «Мужчина и женщина» вышла в 1966 году. Работа принесла режиссёру Клоду Лелушу «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и две премии «Оскар». Несмотря на ошеломительный успех мелодрамы в прокате, постановщик и дальше работал в независимом кино на собственной студии.

— Второй фильм «Мужчина и женщина 20 лет спустя» вышел в 1986 году. Главные роли вновь исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме.

— «Мужчина и женщина: Лучшие годы» — третья и заключительная часть серии Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Это первый случай в мировом кинематографе, когда сиквел с участием тех же актёров выходит спустя 53 года.

— На момент премьеры в Каннах (2019) исполнителям главных ролей Трентиньяну и Эме было по 88 лет. Журналисты встретили популярных артистов стоячей овацией.

— Съёмочный процесс занял всего тринадцать дней.

— В фильме используется множество кадров из первой части трилогии. При этом события сиквела 1986 года «Мужчина и женщина 20 лет спустя» автором полностью игнорируются.

— Большую часть эпизодов Лелуш снял на камеру смартфона. По мнению классика, за телефонами будущее кинематографа, ведь отныне не требуется тратить деньги на дорогостоящую студийную аппаратуру. 

— В 1957 году, ещё до режиссёрского дебюта, молодой Лелуш побывал в СССР. В течение двух дней он работал помощником оператора военной драмы «Летят журавли» Михаила Калатозова. Тот опыт убедил француза начать снимать собственное кино.

— Болезнь Альцгеймера, от которой страдает Жан-Луи, была введена режиссёром в честь известной актрисы Анни Жирардо с тем же недугом.

История великой любви возвращается. Спустя много лет Жан-Луи и Анна снова встретятся, чтобы погрузиться в прошлое и вспомнить лучшие годы своей жизни. Неожиданно сильное и волнующее чувство вырвет героев из холодных оков одиночества.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 31 декабря 2020
Премьера в мире 18 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Клод Лелуш
Клод Лелуш
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Анук Эме
Анук Эме
Суад Амиду
Суад Амиду
Антуан Сир
Антуан Сир
Марианн Деникур
Марианн Деникур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мужчина и женщина: Лучшие годы 2 постера
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В 2019 году зрители Каннского кинофестиваля стали свидетелями возвращения на экраны, возможно, одного из самых известных актерских дуэтов французского кино – Жан-Луи Трентиняьна и Анук Эме. Мировая премьера фильма «Мужчина и женщина: Лучшие годы» – третьей картины об автогонщике Жан-Луи и сценаристке Анне – завершилась стоячими овациями каннской публики, чья память о провале сиквела 1986 года вынуждала с опаской относиться к очередному продолжению. И хотя…
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Кадры из фильма Все кадры
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