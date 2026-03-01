Тюрьма внутри секты, приговор от ИИ и опасное изобретение: 4 новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве

Свежие релизы последних месяцев, которые уже можно смотреть дома.

Долгожданные киноновинки наконец появились в цифровом формате, пора знакомиться с ними поближе! В нашей подборке предствлены четыре разножанровых фильма: от мрачных ужасов до захватывающих технотриллеров, каждый найдет что-то по душе.

«28 лет спустя: Храм костей» (2026)

История продолжает события фильма «28 лет спустя». Спайк попадает в закрытую группу фанатиков во главе с Джимми Кристалом и быстро понимает: выйти отсюда почти невозможно.

Чтобы выжить, герой принимает новые правила и даже новое имя. Но жизнь внутри секты оказывается куда опаснее одиночества во внешнем мире.

«Проклятый рыцарь» (2026)

Англия времен Войны Алой и Белой роз. Энн ждет мужа с фронта, но вместо него приходит его друг с трагическими новостями.

Фильм постепенно уходит от исторической драмы к мрачному триллеру. Отдельный интерес вызывает экранный дуэт Софи Тернер и Кита Харингтона.

«Казнить нельзя помиловать» (2026)

В Лос-Анджелесе запускают систему правосудия на базе ИИ «Милосердие». Полицейский Крис Рэйвен внезапно оказывается главным подозреваемым в убийстве собственной жены.

Алгоритм дает вероятность его вины 97,5%, а у героя есть всего 90 минут, чтобы доказать обратное. Режиссер проекта — Тимур Бекмамбетов.

«Секретный агент» (2025)

Ученый Марсело возвращается в родной город, но быстро становится целью влиятельных людей. Причина — его разработка нового типа батареек, способная ударить по крупному бизнесу.

Пытаясь спастись, герой параллельно раскрывает тайну своей матери, чья биография оказалась стерта из архивов. История соединяет личную драму и напряженную игру на выживание.