Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Миа Сара
Mia Sara
Киноафиша
Персоны
Миа Сара
Миа Сара
Mia Sara
Дата рождения
19 июня 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин-Хайтс, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.8
Выходной день Ферриса Бьюллера
(1986)
7.6
Жизнь Чака
(2024)
6.7
Когда мы встретимся вновь
(1989)
Фильмография Миа Сара
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Сказка
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
1994
1992
1989
1988
1986
1985
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актриса
7
7.6
Жизнь Чака
The Life of Chuck
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
Патруль времени
Timecop
боевик, фантастика, мелодрама
1994, США / Канада / Япония
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.6
Чужой среди нас
A Stranger Among Us
мелодрама, драма, криминал
1992, США
6.7
Когда мы встретимся вновь
драма, семейный, мелодрама
1989, США/Великобритания
4
Тени в бурю
Shadows in the Storm
криминал, триллер, драма
1988, США
7.8
Выходной день Ферриса Бьюллера
Ferris Bueller's Day Off
комедия
1986, США
6.4
Легенда
Legend
мелодрама, приключения, семейный, сказка
1985, США / Великобритания
Новости о Миа Сара
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667