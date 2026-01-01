Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миа Сара
Миа Сара Mia Sara
Киноафиша Персоны Миа Сара

Миа Сара

Mia Sara

Дата рождения
19 июня 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин-Хайтс, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Фантастический герой

Популярные фильмы

Выходной день Ферриса Бьюллера 7.8
Выходной день Ферриса Бьюллера (1986)
Жизнь Чака 7.6
Жизнь Чака (2024)
Когда мы встретимся вновь 6.7
Когда мы встретимся вновь (1989)

Фильмография Миа Сара

Жанр
Год
Жизнь Чака 7.6
Жизнь Чака The Life of Chuck
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Патруль времени 6.1
Патруль времени Timecop
боевик, фантастика, мелодрама 1994, США / Канада / Япония
Чужой среди нас 5.6
Чужой среди нас A Stranger Among Us
мелодрама, драма, криминал 1992, США
Когда мы встретимся вновь 6.7
Когда мы встретимся вновь
драма, семейный, мелодрама 1989, США/Великобритания
Тени в бурю 4
Тени в бурю Shadows in the Storm
криминал, триллер, драма 1988, США
Выходной день Ферриса Бьюллера 7.8
Выходной день Ферриса Бьюллера Ferris Bueller's Day Off
комедия 1986, США
Легенда 6.4
Легенда Legend
мелодрама, приключения, семейный, сказка 1985, США / Великобритания
Новости о Миа Сара
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака»
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше