Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тигр 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Манюня: Новогодние приключения Манюня: Новогодние приключения
Киноафиша Фильмы Манюня: Новогодние приключения Отзывы о фильме «Манюня: Новогодние приключения»
Манюня: Новогодние приключения 2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Манюня: Новогодние приключения»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
sdhss272787 10 ноября 2023, 18:45
Думаю будет хороший фильм. С детьми точно посмотрим. Ну как же пропустить новые приключения нашей Манюни))
10 ноября 2023, 18:45 Ответить
Оля Белокурова 11 ноября 2023, 12:19
Трейлер прикольный. Вообще надо будет глянуть.
11 ноября 2023, 12:19 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают По щучьему велению
По щучьему велению 136 комментариев
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 684 комментария
Год рождения
Год рождения 3 комментария
Виноваты звезды
Виноваты звезды 3 комментария
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда 25 комментариев
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Конкин и Высоцкий соперничали даже в реальной жизни: вы и не подозревали почему
Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить
Третья жена боялась сына Данелии: удивитесь, но не из-за пристрастия и буйного нрава
Не «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи»: самую смешную советскую комедию сейчас почти забыли
Вот какой ляп в комедии «Любовь и голуби» все проморгали: внимание на шею Надюхи
Секретный метод воспитания гениев: от этих уловок Теплякова оторопь берет
Пошел на поводу у чувств: семья Гордона разрушилась при участии Барановской
Клеопатра или Виктория: этот тест ответит, какой королевой вы были в прошлой жизни
Женщины с такими именами обречены на жизнь в роскоши: если еще не богаты, то скоро будут
Даже советский фильм далек от идеала: англичане смеются, когда видят эти ляпы в «Шерлоке Холмсе»
Интеллигенты так себя не ведут: режиссер поседел из-за выходок Ливанова в «Шерлоке Холмсе»
Этот омерзительный напиток в СССР пили тогда, когда кофе не завозили в магазины: странный вкус и состав
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше