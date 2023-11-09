Маня и Наринэ отправляются в горы в трейлере фильма «Манюня: Новогодние приключения»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» выпустил трейлер комедийного фильма для всей семьи «Манюня: Новогодние приключения», который является продолжением сериала по книгам Наринэ Абгарян. В основу предстоящей картины легло неизданное произведение писательницы из цикла «Манюня».

Как следует из названия, действие развернется в Новогодний период. Манюня (Екатерина Темнова) и ее лучшая подруга Наринэ (Карина Каграманян) расстраиваются из-за того, что в их городке нет снега, который бы создал праздничное настроение. Девочки договариваются запереться в своих комнатах в знак протеста. К счастью, взрослые предлагают всей семьей поехать в Тавшуские горы, где непременно будет снег. Дружная компания отправляется в горный коттедж, чтобы вместе встретить Новый год. Там их ожидает масса уморительных приключений.

Над фильмом работала та же творческая команда, которая создала оригинальный сериал. Режиссером выступил Арман Марутян, функции продюсеров исполняют Сарик Андреасян и Георгий Шабанов. Производством занимаются «Кинокомпания братьев Андреасян», онлайн-кинотеатр Okko и телеканал «Солнце».

В прокат «Манюня: Новогодние приключения» выйдет 14 декабря 2023 года.