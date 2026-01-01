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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Ярослав Ефременко
Yaroslav Efremenko
Киноафиша
Персоны
Ярослав Ефременко
Ярослав Ефременко
Yaroslav Efremenko
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.2
Стройка
(2017)
6.8
Семейный переполох
(2024)
6.7
Фиксики против кработов
(2019)
Фильмография Ярослав Ефременко
6.8
Семейный переполох
Semeynyy perepolokh
комедия, семейный
2024, Россия
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Весна свела нас с ума
драма, мелодрама
2023, Россия
Выдра
мелодрама, детектив
2023, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Классная Катя
комедия
2022, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Пласт
Plast
драма, криминал
2022, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Фиксики против кработов
Fiksiki protiv Krabotov
анимация, детский
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Глазами детей
Glazami detej
драма
2019, Россия / Эстония / Таджикистан
7.2
Стройка
комедия
2017, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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