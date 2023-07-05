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В Москве начались съемки семейной комедии «Найти папу» с Зоей Бербер

5 июля 2023 14:28
В Москве начались съемки семейной комедии «Найти папу» с Зоей Бербер

Веселый фильм о женщине и ее детях.

В Москве стартовало производство семейной комедии «Найти папу», представляющей собой добрую историю о том, как выйти из кризиса при помощи детей. Ведущие роли в картине играют Зоя Бербер («Реальные пацаны»), Владимир Гуськов («Седьмая симфония») и Александра Урсуляк («Против всех»).

В центре сюжета — образцовая домохозяйка Аня (Бербер). Она посвящает все свое время семье и трем детям, из-за чего все привыкли к этому положению вещей. Ее супруг Саша (Гуськов) постоянно пропадает на работе и восхищается успешной начальницей. Дети же, в свою очередь, воспринимают материнскую заботу как должное. В какой-то момент ситуация доходит до точки кипения. Обидевшись на выходку мужа, Аня решет забрать детей и уйти от него, начав все с чистого листа. Перезагрузить жизнь получается не сразу. Пока Аня пытается решить сопутствующие проблемы, ее дети мечтают, чтобы вернулась «добрая» версия мамы. Для этого они решают воспользоваться онлайн-приложением для знакомств и устраивают кастинг женихов. Ребята хотят найти Ане мужа, а себе — другого отца.

В Москве начались съемки семейной комедии «Найти папу» с Зоей Бербер

Режиссером и автором сценария выступила Евгения Юстус (сериал «Бывшие любимые») — ученица Николая Лебедева («Легенда №17»). Для нее фильм стал дебютом в полнометражном кино.

В остальной актерский состав вошли Наталья Земцова, Никита Тарасов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Савелий Кудряшов. За производство отвечают онлайн-кинотеатр START, «Ол Медиа Компани» и кинокомпания «Вита Актива».

Фото: онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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