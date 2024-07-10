«Культурная комедия»: Рецензия Киноафиши

«Такси-блюз», «2 дня», «Кококо» и даже «Красотка», чтобы добавить сравнению международного масштаба. Все эти фильмы стали народными любимцами благодаря классической, старой как мир, но по-прежнему рабочей схеме: за столкновением и искрами от него интеллигента и провинциала или работяги мы, зрители, не устаем наблюдать никогда. Теперь этот ряд готовится пополнить комедия Владимира Котта с говорящим названием «Культурная комедия».

Циничный и предприимчивый пермский чиновник Виктор в должности зама курирует строительство в городе — от дорожного до жилого, включая реставрацию на свой, как он понимает, чиновничий лад. Но вот в богатый культурой край из Лондона возвращается дочка губернатора и хочет насытить Парму современным искусством. Чтобы удержать кресло и доходы, Виктор вынужден пройти экспресс-курс по окультуриванию у местного преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. За эти две недели, как вы, опытная публика, понимаете, изменятся оба.

Культурная комедия

Место действия фильма не случайно разворачивается в Перми. В Пермском крае давно уже действует программа по развитию кинематографа в регионе: рибейты, привлечение продюсеров со всего света, акцент на локальных культурных ценностях и напоминание всем невеждам о высоком культурном значении этих мест в контексте истории России. И чиновник Виктор в исполнении, кажется, вечно молодого Алексея Чадова — это все мы, кому Марина Николаевна (Яна Гладких) рассказывает удивительные факты об общеизвестных личностях и произведениях, будь это пьеса «Три сестры», которую Чехов написал в одном из пермских домов, или стихотворение «Никого не будет в доме…» Бориса Пастернака, которое пронизано ощущением сибирской зимы, или знаменитый Пермский театр оперы и балета, на счету которого уже не одна «Золотая маска».

Но все эти занимательные факты рассказаны и разыграны в хорошей комедийной, местами фарсовой манере, отчего запоминаются лучше, а при этом пафоса в них меньше. Ведь посмеивается Владимир Котт и вся его команда не только над недалеким чинушей, но и над слишком уж возвышенной ценительницей прекрасного. Суть этой комедии в том, что она не боится пошутить над каждым участником событий, чтобы не сойти за некультурную. И поэтому она смотрится как целостное произведение, которое не распадается на части, в какие интерьеры и экстерьеры ее ни помести. Особенно примечательна сцена в ложе театра, когда уверенный в себе и всегда при костюме чиновник на бархатном стуле выглядит уместнее блестящего от пайеток и диковатого сиреневого макияжа искусствоведа. Потому что тренд «надеть все лучшее сразу» в театр уже давно даже в провинции стал мемом. И такой баланс шуток на контрасте постоянно бодрит публику. Ведь становится непонятно, чего ждать в следующей сцене, кого в ней авторы покажут шутом, чтобы впоследствии реабилитировать.

Культурная комедия

Реабилитация персонажей — важный сценарный ход. Чтобы не скатиться в комедию крайностей, нужно очеловечить все это собрание ходячих анекдотов и объяснить, почему чиновник Виктор вырос таким циником, а заодно похвалить его практический подход к жизни, от отсутствия которого страдают столь возвышенные барышни, как главная героиня, которая, кажется, в настоящем жить не умеет (достаточно взглянуть на ее кардиганы, чтобы понять это). Этот фильм ищет среднее значение, а не диктует, что один берег реки Камы лучше другой. Хотя, безусловно, прославляет культурное наследие как факт: не зная его, строить любое, даже самое прогрессивное будущее проблематично — вот один из основных месседжей, простите, одна из основных мыслей этой картины.

Ну и, конечно, камера Эдуарда Мошковича «продает» Пермский край как место, куда хочется отправиться прямо сейчас. Ухоженный город (подтверждает журналист, который был на кинофестивале «Медвежонок») располагает к прогулкам, дворы еще сохранили приятные приметы нашего общего детства (вместе со всегда ироничным Юрием Стояновым в ярком эпизоде), а природа за пределами города четко сообщает, кто тут на самом деле главный герой.

Культурная комедия

Это кино достаточно наивно, чтобы в него поверить. Достаточно смешно, чтобы на нем отдохнуть. И достаточно умно, чтобы после просмотра обнаружить у себя в голове новый пласт знаний, которые, возможно, даже где-то уже и были, но теперь утвердятся прочно на видном месте. Как и сам фильм «Культурная комедия», хочется верить, займет свое заслуженное место в пантеоне, с которого эта рецензия началась.