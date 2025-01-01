Меню
Чиновник Кайрат выигрывает тендер на ремонт больницы. Но все выделенные деньги он тратит на строительство собственной дачи, о чём ему припоминают, когда волею случая он попадает в ту самую клинику.

Чиновник Кайрат выигрывает тендер на строительство больницы. Он обещает сделать из неё клинику мирового уровня, но это оказывается лишь красивыми словами, а на деле коррупционер на деньги налогоплательщиков строит себе роскошную дачу. Скоро об этом узнаёт финансовая полиция, и чтобы не сесть в тюрьму, Кайрат по совету своего адвоката решает претвориться больным и полежать в больнице. По иронии судьбы он оказывается именно в той клинике, которую бессовестно обворовал.

Тут самое время для плана «Б», который у вороватого чиновника всегда наготове. Он собирается сбежать в тихую Швейцарию, где у него открыт банковский счёт. Чтобы никто не смог украсть эти денежки, Кайрат решает вшить флешку с данными прямо себе в тело, о чём и просит интерна. Операция проходит успешно, ...но совсем для другого пациента!

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Производство Narr Production
Другие названия
Khotya by v kino, Хотя бы в кино
Режиссер
Тимур Дулатов
В ролях
Кылышбек Касымбеков
Кабдол Тлеков
Канат Кунгужинов
Асхат Тугельбаев
Ашим Ахметров
Все актеры и съемочная группа
0 голосов
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
