Чиновник Кайрат выигрывает тендер на ремонт больницы. Но все выделенные деньги он тратит на строительство собственной дачи, о чём ему припоминают, когда волею случая он попадает в ту самую клинику.

Чиновник Кайрат выигрывает тендер на строительство больницы. Он обещает сделать из неё клинику мирового уровня, но это оказывается лишь красивыми словами, а на деле коррупционер на деньги налогоплательщиков строит себе роскошную дачу. Скоро об этом узнаёт финансовая полиция, и чтобы не сесть в тюрьму, Кайрат по совету своего адвоката решает претвориться больным и полежать в больнице. По иронии судьбы он оказывается именно в той клинике, которую бессовестно обворовал.

Тут самое время для плана «Б», который у вороватого чиновника всегда наготове. Он собирается сбежать в тихую Швейцарию, где у него открыт банковский счёт. Чтобы никто не смог украсть эти денежки, Кайрат решает вшить флешку с данными прямо себе в тело, о чём и просит интерна. Операция проходит успешно, ...но совсем для другого пациента!