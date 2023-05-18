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Киноафиша Новости Начались съемки ромкома «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым

Начались съемки ромкома «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым

18 мая 2023 16:47
Начались съемки ромкома «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым

Фильм о сближении совершенно не похожих друг на друга мужчины и женщины.

Кинокомпания «Централ Партнершип» и студия General Creation объявили о старте съемок ромкома «Культурная комедия». Главные роли в ленте сыграют Алексей Чадов, и Яна Гладких.

Средоточием сюжета станет эмоциональное противостояние пермского чиновника Виктора Летаева (Чадов) и искусствоведа Марины Николаевны (Гладких). Виктор придерживается современных ценностей. Ему интересны лишь деньги, успех и перспективы. Марина же личность совершенно другого склада. Она является человеком прошлого, ей дороги культурное наследие, искусство и память предков. У Виктора и Марины нет ничего общего, однако противоположности, как известно, притягиваются.

Начались съемки ромкома «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым

Режиссер выступает Владимир Котт («Непослушник», «Без памяти»). Ниже приведен его официальный комментарий о фильме:

«Это умная романтичная комедия, в которой кроется вечная история любви барышни и хулигана, как например, в «Весне на Заречной улице». Когда я прочел сценарий, у меня сразу возник в голове Леша Чадов: в нем есть маскулинность, мужество и в то же время пацанство. И как только Леша дал подтверждение, мы сразу стали искать, в кого же его герой влюбится на экране. И поняли, что актрис такого типажа у нас мало. Мы предложили роль Яне Гладких, потому что она как Ирина Купченко в юности — тонкая, ранимая, может быть восторженной и романтичной. Мне показалось, что это очень интересно — столкнуть маскулинность и женский романтизм».

Авторами идеи являются Данил Троценко и Ямур Гильмутдинов, известные по работе над фильмами «Домашний арест» и «Исправление и наказание». В остальной актерский состав вошли Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов и Александра Велескевич. Съемки пройдут в Москве, а также в культурно-исторических локациях Перми и Пермской области.

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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