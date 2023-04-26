Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Robots
6.0
Robots - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Robots
6.0

Robots

, 2023
Robots
USA / Comedy, Romantic, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Robots
6.0
Robots - Dubbed trailer
Robots  Dubbed trailer

Synopsis

A womanizer, Charles and a gold digger, Elaine, trick people into relationships with illegal robot doubles of themselves. When they unwittingly use this scam on each other, their robot doubles fall in love and elope, forcing Charles and Elaine to team up to hunt them down before the authorities discover their secret.

Cast

Shailene Woodley
Shailene Woodley
E3
Jack Whitehall
Jack Whitehall
C2
Emanuela Postacchini
Emanuela Postacchini
Francesca
Chelsea Edmundson
Chelsea Edmundson
Emily Denholm
Casey Messer
Paul Rust
Paul Rust
Zach
Nicholas Rutherford
Ted Jr.
Paul Jurewicz
Ashley
David Grant Wright
Ted Cameron
Jackamoe Louis Vuitton Buzzell
Sheriff Bill Horton
Samantha Ashley
Deputy Chavez
Director Casper Christensen, Anthony Hines
Writer Robert Sheckley, Anthony Hines, Casper Christensen
Composer Magnus Fiennes
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2023
Online premiere 26 April 2023
World premiere 26 April 2023
Release date
29 June 2023 Russia Экспонента
22 September 2023 Azerbaijan
22 September 2023 Bulgaria
3 August 2023 Croatia 12
9 June 2023 Estonia
26 April 2023 Israel
29 June 2023 Kazakhstan 16+
29 June 2023 Kyrgyzstan 16+
9 May 2023 Latvia 12+
9 June 2023 Lithuania
19 May 2023 Mexico
22 September 2023 Moldova
3 August 2023 Montenegro
6 October 2023 Poland
3 August 2023 Serbia
13 June 2024 South Korea
22 September 2023 Tajikistan
24 May 2024 Turkey 16+
19 May 2023 USA R
22 February 2024 Ukraine
29 June 2023 Uzbekistan
MPAA R
Worldwide Gross $225,065
Production Company Films, Elevated Films (II), Road Films
Also known as
Robots, Roboti, (Не)идеальные роботы, Double Date, Il robot che sembrava me, Podrabiani zakochani, Robôs: Um Amor Programado, Robotai, Robotid, Robotok, Um Engate do Pior, Yapay Sevgilim, Мій двійник-робот, Роботи, Le robot qui me ressemblait, Идеальные роботы

Film rating

6.0
Rate 27 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3259 In the Comedy genre  873 In the Romantic genre  372 In the Sci-Fi genre  421 In films of USA  1953 In films of 2023  205
Updated 24 February 2026

Film Trailers

All trailers
Robots - Dubbed trailer
Robots Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Charles Cameron Best day of my life.
Elaine Who says that when a womanizer and a gold digger get together things don't turn out well for either of them?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more