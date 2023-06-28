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(Не)идеальные роботы (Не)идеальные роботы
Киноафиша Фильмы (Не)идеальные роботы Отзывы о фильме «(Не)идеальные роботы»
Robots (Не)идеальные роботы 2023 / США
6.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «(Не)идеальные роботы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

2032 год. На границе между США и Мексикой уже возвели стену. И теперь вместо мигрантов в Америке тяжелый труд взяли на себя роботы. Для остальных же граждан иметь своих андроидных двойников запрещается законом. Тем не менее на черном рынке как всегда можно найти все что угодно. Так что Чарльз приобретает свою копию на деньги богатого отца. Робот Ч2 берет на себя все самое трудное: ходит на работу, занимается домашним хозяйством и водит девушек по свиданиям, ухаживая за ними как идеальный…

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elizavetamanager 28 июня 2023, 19:47
Оценка
Легкая комедия, пытались показать ценности современного общества, сделали акцент, что главное это любовь. ❤️ Юмор где-то ниже плинтуса,где-то можно улыбнуться. Мне напомнил фильм «главный герой» с Райаном Рейннольдсом, вечно позитивный герой компьютерной игры биоробот.🤖

Фильм для домашнего просмотра, скоротать вечерок.)
28 июня 2023, 19:47 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:27
Добрый день! Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:27 Ответить
Александр Шибанов 30 июня 2023, 18:05
Оценка
Вполне смотрибельно. 7 баллов.
30 июня 2023, 18:05 Ответить
Татьяна Овчинникова 1 июля 2023, 01:50
Оценка
Отличный фильм, озвучка, посмеялись от души. Интересный сюжет, хорошие актеры.Порекомендую этот фильм друзьям.
1 июля 2023, 01:50 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июля 2023, 18:23
в ответ на сообщение Татьяна Овчинникова от 1 июля 2023, 01:50
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
1 июля 2023, 18:23 Ответить
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