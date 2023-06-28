Наша рецензия

2032 год. На границе между США и Мексикой уже возвели стену. И теперь вместо мигрантов в Америке тяжелый труд взяли на себя роботы. Для остальных же граждан иметь своих андроидных двойников запрещается законом. Тем не менее на черном рынке как всегда можно найти все что угодно. Так что Чарльз приобретает свою копию на деньги богатого отца. Робот Ч2 берет на себя все самое трудное: ходит на работу, занимается домашним хозяйством и водит девушек по свиданиям, ухаживая за ними как идеальный…