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Эмануэла Постаккини
Emanuela Postacchini
Киноафиша
Персоны
Эмануэла Постаккини
Эмануэла Постаккини
Emanuela Postacchini
Дата рождения
7 июля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Анкона, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.9
Кто есть Америка?
(2018)
6.0
(Не)идеальные роботы
(2023)
5.4
Чокнутые
(2024)
Фильмография Эмануэла Постаккини
5.4
Чокнутые
Riff Raff
комедия, криминал
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
(Не)идеальные роботы
Robots
комедия, мелодрама, фантастика
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Кто есть Америка?
комедия
2018, США
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