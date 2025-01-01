Меню
Фильмы
Хитровка. Знак четырёх
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»
«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
