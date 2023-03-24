Михаил Пореченков расследует загадочное убийство в трейлере фильма «Хитровка. Знак четырех»

Компания «Каропрокат» выпустила трейлер стильного приключенческого детектива «Хитровка. Знак четырех», вдохновленного творчеством Артура Конана Дойла. В основу проекта легли произведения Владимира Гиляровского, а в качестве своеобразных русских версий Шерлока Холмса и доктора Ватсона предстали Константин Крюков и Михаил Пореченков.

Действие разворачивается в Москве в 1902 году. В центре повествования — знаменитый режиссер Константин Станиславский (Крюков). В надежде получить вдохновение для создания новой пьесы, деятель искусств обращается за помощью к местному знатоку трущоб Владимиру Гиляровскому (Пореченков), чтобы тот познакомил его с жизнью городского дна. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку, где жизнь бурлит во всех ее проявлениях. В свете неудачного стечения обстоятельств оба оказываются втянуты в расследование убийства таинственного местного жителя с темным прошлым. Вскоре выясняется, что в истории замешаны не только обитатели трущоб, но и уважаемая столичная театральная богема.

Режиссером выступил Карен Шахназаров («Палата №6», «Белый тигр»). В основной актерский состав вошли Евгений Стычкин, Александр Олешко, Анфиса Черных, Станислав Эвентов, Алексей Вертков, Борис Каморзин, Иван Колесников, Георгий Тополага, Юрий Миронцев, Сергей Шкода, Сергей Барковский и Васант Балан.

Премьера состоится 18 мая.