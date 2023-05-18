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Хитровка. Знак четырёх
Отзывы о фильме «Хитровка. Знак четырёх»
Хитровка. Знак четырёх
2023 / Россия
Трейлер
6.9
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Владимир Сидоров
18 мая 2023, 10:16
Оценка
Неинтересный фильм, ещё и растянули на 2 часа...
18 мая 2023, 10:16
0
1
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gorstrodolphe272
18 мая 2023, 16:41
Оценка
Если любите просто хорошее кино с детективом и приключениями, то этот фильм вас точно порадует. Было круто смотреть за приключениями Станиславского и Гиляровского на большом экране. А еще тут лихой экшен, любовь и просто ритм нон-стоп. Впечатлений масса))
18 мая 2023, 16:41
1
0
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I S
18 мая 2023, 17:37
Оценка
Не тратьте свое время, два часа впустую. Фильм разочарование. Закадровый звук, монтаж с явной видимостью декораций. Актёрская игра оставляет желать лучшего, одно кривляние. Не фильм, а жалкая пародия. Либо Шахназаров уже не тот, либо снимал не он, а сын.
18 мая 2023, 17:37
0
1
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Джек Лондон
19 мая 2023, 00:03
Оценка
Были в кино, смотрели «Хитровку. Знак четырех». Знаете, а ведь фильм очень даже классный. Я понимаю, что по большей части все тут выдумка, но основанная на легендах и фольклоре реальной Хитровки, а это значит, что фильм точно надо посмотреть.
19 мая 2023, 00:03
2
0
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Киноафиша.инфо
19 мая 2023, 11:35
в ответ на сообщение
Джек Лондон от 19 мая 2023, 00:03
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
19 мая 2023, 11:35
0
0
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avenir34196trifilov1993
19 мая 2023, 14:34
Оценка
На этой неделе ничего лучше нового фильма Шахназарова не будет точно и это факт. Обожаю вот такие детективные сюжеты в антураже старой эпохи. А еще мне понравились актеры. Константин Крюков и Михаил Пореченков задали жару, это надо видеть по любому. Анфиса Черных очаровывает, а Стычкин смешит. Мне все понравилось, ставлю высокие баллы.
19 мая 2023, 14:34
2
1
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Киноафиша.инфо
19 мая 2023, 15:41
в ответ на сообщение
avenir34196trifilov1993 от 19 мая 2023, 14:34
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
19 мая 2023, 15:41
0
0
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key765
20 мая 2023, 01:27
Оценка
Хорошее, спокойное и даже приятное кино с узнаваемым сюжетом, максимально стилизованным под освещаемую в фильме историческую эпоху. Настолько всё реалистично и естественно, что непонятно где же вымысел. По-моему сюжет на российской почве получился интереснее чем на английской в фильме у Масленникова. Местами комедийные моменты. Всё 12+ и на триллер не тянет. Больше похоже на экскурсию в историческую эпоху и криминальную хронику с намёком на мелодраму. Для триллера недостаёт неожиданных поворотов и нагнетания сюжета со страшными сценами. Действительно впечатляет только абориген, но и здесь переборщили с благородством. Хотя если потом выйдет сериал с измененным сюжетом, то эти моменты учтут.
20 мая 2023, 01:27
0
2
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User
20 мая 2023, 01:39
Оценка
Так себе. Засыпал. Затянутый.
20 мая 2023, 01:39
1
0
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Киноафиша.инфо
20 мая 2023, 12:46
в ответ на сообщение
User от 20 мая 2023, 01:39
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 12:46
0
0
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Киноафиша.инфо
20 мая 2023, 12:47
в ответ на сообщение
key765 от 20 мая 2023, 01:27
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
20 мая 2023, 12:47
0
0
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Анастасия Маркова
20 мая 2023, 20:13
Оценка
Фильм понравился. Начало было средненько, но с середины фильма было интересно.
20 мая 2023, 20:13
1
1
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Киноафиша.инфо
21 мая 2023, 11:58
в ответ на сообщение
Анастасия Маркова от 20 мая 2023, 20:13
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
21 мая 2023, 11:58
0
0
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Елена Потапенко
21 мая 2023, 21:00
Оценка
Фильм затянут, нет динамики развития событий, для детектива слабоват. В какой-то момент даже заснула на минуту.
21 мая 2023, 21:00
0
1
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Галина Напрасная
23 мая 2023, 17:09
Оценка
Фильм нормуль,конец захватывает.Но такие фильмы лучше смотреть дома.
23 мая 2023, 17:09
0
0
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Валентина Сергеевна
23 мая 2023, 21:05
Оценка
Ребята делать нечего впервые за 2 часа фильма, захотелось уснуть уже в начале. Такая ерундистика. Если бы не мой любимый актёр Михаил Пореченков, вообще бы не смотрела до конца. Сюжет полная ерунда, хотя можно было бы и намного круче завернуть, игра актёров, как в плохом театре. Не тратьте зря ваше время и деньги, вынужденна согласиться с мужем сейчас в кинотеатре смотреть нечего.
23 мая 2023, 21:05
0
2
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Валентина Сергеевна
23 мая 2023, 21:08
в ответ на сообщение
avenir34196trifilov1993 от 19 мая 2023, 14:34
Оценка
Какой на фиг детективный сюжет, это один из самых отвратительных фильмов за последние лет 5. Почитайте классику детективов, например Шерлок Холмс, вот это по настоящему интересный сюжет
23 мая 2023, 21:08
0
1
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Киноафиша.инфо
24 мая 2023, 13:27
в ответ на сообщение
Валентина Сергеевна от 23 мая 2023, 21:08
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 13:27
0
0
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Comon
24 мая 2023, 18:40
Оценка
Крутейший и богатый фильм снял Шахназаров. Сюжет супер динамичный и насыщенный. Ну а любителям поспать надо просто следить за своим графиком, тогда и в кино ничего не пропустите во сне
24 мая 2023, 18:40
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Марина Пурахина (Щукина)
25 мая 2023, 22:56
Оценка
Фильм понравился! Обожаю детективы! Спасибо актерам и режиссеру! Без пошлостей, пропаганды!
25 мая 2023, 22:56
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0
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Киноафиша.инфо
26 мая 2023, 11:52
в ответ на сообщение
Марина Пурахина (Щукина) от 25 мая 2023, 22:56
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
26 мая 2023, 11:52
0
0
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vozenikova
28 мая 2023, 21:37
Оценка
Фильм очень понравился!!! Интересно!!! Захватывающе!!! Декорации, события, персонажи - всё очень яркое, талантливое, натуральное!!! Супер!!!
28 мая 2023, 21:37
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Ольга Мельникова
29 мая 2023, 15:21
Оценка
Очень нудный,затянутый, мужчина рядом заснул и смачно захрапел,в подтверждение моих слов.
29 мая 2023, 15:21
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Юра Черников
2 июня 2023, 18:19
Оценка
Понравился фильм. Не пожалел потраченных денег. Обязательно посмотрите в кино
2 июня 2023, 18:19
1
0
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Слава Крулатов
6 июня 2023, 19:39
Оценка
О «Хитровке» сейчас много пишут и это неудивительно. Самое главное, что фильм никакого не оставил равнодушным. Это классное приключенческое кино с интересными героями и интригой. Мне реально понравилось.
6 июня 2023, 19:39
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Полина Фокина
7 июня 2023, 06:46
Оценка
Люблю такие фильмы. Смотрится легко, приключений масса и детективное расследование заставляет поломать голову. Еще отмечу актеров. Крюков и Пореченков отыграли на отлично, заслуживают на сиквел!
7 июня 2023, 06:46
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0
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mikhail43624chernobai1994
8 июня 2023, 06:56
Мне фильм очень понравился. Люблю такие ретро-детективы в стиле «Шерлока Холмса» Гая Ричи, а тут еще московский колорит и наша история. В общем, кино реально стоит внимания и я не сомневаюсь, что оно задержится в зрительской памяти.
8 июня 2023, 06:56
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Киноафиша.инфо
8 июня 2023, 11:41
в ответ на сообщение
Полина Фокина от 7 июня 2023, 06:46
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:41
0
0
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Киноафиша.инфо
8 июня 2023, 11:41
в ответ на сообщение
mikhail43624chernobai1994 от 8 июня 2023, 06:56
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
8 июня 2023, 11:41
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Демина Валентина
10 июня 2023, 16:47
Оценка
Не знаю как другие (предварительная оценка была сравнительно небольшая), но я получила колоссальное эстетическое удовольствие!!! Буквально все пропитано красотой быта той эпохи. Действие часто по началу происходит в трущебах, казалось бы: ну что там может быть привлекательного? А костюмы! Даже лохмотья выглядели интересно, одежда не богатых людей - как особый стиль и при этом все очень реалистично что ли..(максимально приближено к одежде той эпохи). А катакомбы - старинный лофт какой то! Про антикварные лавки, дом индийца, полицейский участок и ресторан я вообще молчу! Я как в музей сходила. Конечно сюжет - переделка старого, до боли знакомого. Эти местами элегантные погони с обменом любезностей!😂Музыкальное сопровождение - вообще восторг! Единственное, что меня озадачило, это то, как поступили в конце концов с колье. Это было возможно мудро, но эта мудрость у меня не вяжется с образом вора и просто...но тут повод для бесконечной дискуссии.
10 июня 2023, 16:47
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