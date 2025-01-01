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Даша Некрасова
Dasha Nekrasova
Киноафиша
Персоны
Даша Некрасова
Даша Некрасова
Dasha Nekrasova
Дата рождения
19 февраля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Минск, Беларусь
Популярные фильмы
7.0
Наследники
(2018)
6.6
Материалистка
(2025)
Билеты
6.0
Ужас на 61-й улице
(2021)
Фильмография Даша Некрасова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2021
2019
2018
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
Режиссер
1
Сценарист
1
6.6
Материалистка
Materialists
мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
4.4
Плохое поведение
Bad Behaviour
комедия, драма, ужасы
2023, Новая Зеландия / Великобритания / США
6
Ужас на 61-й улице
The Scary of Sixty-First
мистика, триллер, ужасы
2021, США
5.3
Ходячий призрак
The Ghost Who Walks
криминал, драма
2019, США
7
Наследники
драма, семейный
2018, США
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