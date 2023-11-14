Повзрослевшая дочь Александра Петрова мечтает о спортивном успехе в тизере фильма «Лед 3»

Компании «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures представили первый тизер-трейлер романтической драмы «Лед 3», в которой будет завершена история хоккеиста Александра Горина в исполнении Александра Петрова. В прокат картина выйдет в День всех влюбленных — 14 февраля 2024 года.

В центре сюжета заключительной части трилогии окажется повзрослевшая дочь Горина и его умершей во время родов жены Нади (Аглая Тарасова). Девушка (Анна Савранская), которую в честь мамы тоже назвали Надей, мечтает о карьере фигуристки и завоевании «Кубка Льда». Судьба сводит ее с своенравным хоккеистом (Степан Белозеров), в которого она влюбляется. Однако Горин, до сих пор не оправившийся от потери жены, против как участия Нади в соревнованиях, так и ее отношений с возлюбленным. Стремясь уберечь дочь от любых опасностей и не доверяя ее избраннику, он разлучает пару. Однако эти препятствия только укрепляют чувства молодых людей.

Режиссером «Льда 3» выступает Юрий Хмельницкий, для которого этот проект является дебютом в полнометражном кино. Над сценарием картины работал бессменный автор франшизы Андрей Золотарев вместе с Аксиньей Борисовой и Александром Андрющенко.