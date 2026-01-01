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Ник Блад
Ник Блад Nick Blood
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Ник Блад

Nick Blood

Дата рождения
20 марта 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Фантастический герой

Популярные фильмы

Код убийства 7.8
Код убийства (2012)
Страйк 7.6
Страйк (2017)
Агенты «Щ.И.Т.» 7.6
Агенты «Щ.И.Т.» (2013)

Фильмография Ник Блад

Джоан 6.6
Джоан
драма, криминал, мини-сериал 2024, Великобритания
Мокрые псы 6.9
Мокрые псы
драма, комедия, мини-сериал 2023, Великобритания
Прекрасно, темно и глубоко 4.9
Прекрасно, темно и глубоко Lovely, Dark, and Deep
ужасы 2023, Португалия
Заклятие Абизу 6.5
Заклятие Абизу Abyzou
ужасы 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Страйк 7.6
Страйк
драма, криминал, детектив 2017, Великобритания
Новый Ты 4.4
Новый Ты Brand New-U
фантастика 2015, Великобритания
Смотреть трейлер
Агенты «Щ.И.Т.» 7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
Код убийства 7.8
Код убийства
триллер, детектив 2012, Великобритания
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