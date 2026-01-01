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Ник Блад
Nick Blood
Киноафиша
Персоны
Ник Блад
Ник Блад
Nick Blood
Дата рождения
20 марта 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.8
Код убийства
(2012)
7.6
Страйк
(2017)
7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
(2013)
Фильмография Ник Блад
6.6
Джоан
драма, криминал, мини-сериал
2024, Великобритания
6.9
Мокрые псы
драма, комедия, мини-сериал
2023, Великобритания
4.9
Прекрасно, темно и глубоко
Lovely, Dark, and Deep
ужасы
2023, Португалия
6.5
Заклятие Абизу
Abyzou
ужасы
2022, США
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Рецензия
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7.6
Страйк
драма, криминал, детектив
2017, Великобритания
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4.4
Новый Ты
Brand New-U
фантастика
2015, Великобритания
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7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика
2013, США
7.8
Код убийства
триллер, детектив
2012, Великобритания
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