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Артур вместе с женой Клэр навещает своего отца, члена хасидской общины, с которым он давно не общался из-за разногласий, но решил все-таки наладить отношения и познакомить его со своей супругой. Во время визита герой случайно выпускает на волю древнего демона Абизу, который, по легенде, нападает на беременных женщин и младенцев. Жена Артура Клэр ждет ребенка, и она становится главной мишенью древнего создания, которое практически невозможно одолеть. Фильмы ужасов про демонов, наверное,…