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Заклятие Абизу Заклятие Абизу
Киноафиша Фильмы Заклятие Абизу Отзывы о фильме «Заклятие Абизу»
Abyzou Заклятие Абизу 2022 / США
7.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Заклятие Абизу»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Артур вместе с женой Клэр навещает своего отца, члена хасидской общины, с которым он давно не общался из-за разногласий, но решил все-таки наладить отношения и познакомить его со своей супругой. Во время визита герой случайно выпускает на волю древнего демона Абизу, который, по легенде, нападает на беременных женщин и младенцев. Жена Артура Клэр ждет ребенка, и она становится главной мишенью древнего создания, которое практически невозможно одолеть. Фильмы ужасов про демонов, наверное,…

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Николай Монастырский 10 февраля 2023, 02:16
Классный фильм!!!! Концовка бомба
10 февраля 2023, 02:16 Ответить
lyudmila.denisowa2012 10 февраля 2023, 13:35
Оценка
Сколько я уже пересмотрела разных фильмов ужасов, этот фильм реально заставил меня подпрыгнуть! И ни один раз, причем 😁
Если хотите пощекотать себе нервы- советую посмотреть!
10 февраля 2023, 13:35 Ответить
User 13 февраля 2023, 16:45
Оценка
такой фигни я давно не смотрела, сюжет 0, фильм для детей!
никому не рекомендую, зря потраченные деньги и время
13 февраля 2023, 16:45 Ответить
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