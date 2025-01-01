Меню
Фильмы
Заклятие Абизу
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
В какой стране происходят события «Ходячего замка»? Ингария существует — Миядзаки вдохновлялся реальными пейзажами
Смесь «Чужестранки» и «Медведя»: новая дорама наделала много шума на Netflix
Помните автобус, который увез Нину от Шурика в «Кавказской пленнице»? Гайдай выбрал его не случайно — вот почему
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя
В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
