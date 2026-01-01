Оповещения от Киноафиши
Мегдена Караламбова Meglena Karalambova
Киноафиша Персоны Мегдена Караламбова

Мегдена Караламбова

Meglena Karalambova

Дата рождения
20 июня 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бургас, Болгария
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Девушка и море 7.7
Девушка и море (2024)
Восток-Запад 7.4
Восток-Запад (1999)
Заклятие Абизу 6.5
Заклятие Абизу (2022)

Фильмография Мегдена Караламбова

Жанр
Год
День рождения
День рождения Рожден ден
2025,
Смотреть трейлер
Девушка и море 7.7
Девушка и море Young Woman and the Sea
биография, драма, мелодрама 2024, США
Весёлого Рождества 6.1
Весёлого Рождества Joyeux Noel
мелодрама 2023, Франция / США
Заклятие Абизу 6.5
Заклятие Абизу Abyzou
ужасы 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Уроки немецкого 6.5
Уроки немецкого German Lessons
драма 2020, Болгария
Дочь 3.1
Дочь Die Tochter
приключения, драма, фэнтези 2008, Австрия
Восток-Запад 7.4
Восток-Запад East-west
мелодрама, драма 1999, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
