О персоне
Фильмография
Мегдена Караламбова
Meglena Karalambova
Персоны
Персоны
Мегдена Караламбова
Мегдена Караламбова
Meglena Karalambova
Дата рождения
20 июня 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бургас, Болгария
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Девушка и море
(2024)
7.4
Восток-Запад
(1999)
6.5
Заклятие Абизу
(2022)
Фильмография Мегдена Караламбова
Жанр
Все
Биография
Драма
Мелодрама
Приключения
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2020
2008
1999
Все
7
Фильмы
7
Актриса
7
День рождения
Рожден ден
2025,
Смотреть трейлер
7.7
Девушка и море
Young Woman and the Sea
биография, драма, мелодрама
2024, США
6.1
Весёлого Рождества
Joyeux Noel
мелодрама
2023, Франция / США
6.5
Заклятие Абизу
Abyzou
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Уроки немецкого
German Lessons
драма
2020, Болгария
3.1
Дочь
Die Tochter
приключения, драма, фэнтези
2008, Австрия
7.4
Восток-Запад
East-west
мелодрама, драма
1999, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
