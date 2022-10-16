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Вершина страха
Отзывы о фильме «Вершина страха»
Summit Fever
Вершина страха
2022 / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Александр Шибанов
16 октября 2022, 15:33
Оценка
Могло быть хуже. 6 баллов.
16 октября 2022, 15:33
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0
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User
18 октября 2022, 22:02
Оценка
Господи.. это самый лучший фильм!!! Аж захватавает… 5 звезд 🤩🥶 всем советую.
много смертей и также любви но это крутой фильм 😫💓
18 октября 2022, 22:02
0
0
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olyarules
20 октября 2022, 22:12
Оценка
Мне понравился фильм, люблю фильмы про горы
20 октября 2022, 22:12
0
0
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Comon
27 октября 2022, 20:15
Оценка
Супер фильм, супер съёмки, камеры гоу про рулят, чувствуется что снимал профи, ну и актёры все постарались
27 октября 2022, 20:15
0
0
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много смертей и также любви но это крутой фильм 😫💓
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