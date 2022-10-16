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Вершина страха Вершина страха
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Summit Fever Вершина страха 2022 / Великобритания
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Вершина страха»

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Александр Шибанов 16 октября 2022, 15:33
Оценка
Могло быть хуже. 6 баллов.
16 октября 2022, 15:33 Ответить
User 18 октября 2022, 22:02
Оценка
Господи.. это самый лучший фильм!!! Аж захватавает… 5 звезд 🤩🥶 всем советую.
много смертей и также любви но это крутой фильм 😫💓
18 октября 2022, 22:02 Ответить
olyarules 20 октября 2022, 22:12
Оценка
Мне понравился фильм, люблю фильмы про горы
20 октября 2022, 22:12 Ответить
Comon 27 октября 2022, 20:15
Оценка
Супер фильм, супер съёмки, камеры гоу про рулят, чувствуется что снимал профи, ну и актёры все постарались
27 октября 2022, 20:15 Ответить
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