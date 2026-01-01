Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матильда Варнье
Матильда Варнье Mathilde Warnier
Киноафиша Персоны Матильда Варнье

Матильда Варнье

Mathilde Warnier

Дата рождения
1 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Матильды Варнье

Родилась 1 января 1990 года. Франция. 

Популярные фильмы

Змей 7.5
Змей (2021)
Вдова 6.8
Вдова (2019)
Вершина страха 6.3
Вершина страха (2022)

Фильмография Матильды Варнье

Идеальная афера 5.1
Идеальная афера Wildcat
боевик, триллер 2025, Великобритания
Вершина страха 6.3
Вершина страха Summit Fever
драма 2022, Великобритания
Смотреть трейлер
Змей 7.5
Змей
драма, криминал, мини-сериал 2021, Великобритания
Вдова 6.8
Вдова
драма, боевик, триллер 2019, США
Куриоса 5.4
Куриоса Curiosa
драма, мелодрама 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Очень секретная служба
Очень секретная служба
комедия 2015, Франция
Каприз 6
Каприз Caprice
мелодрама, комедия 2015, Франция
Выпускной экзамен 5.4
Выпускной экзамен À toute épreuve
комедия 2014, Франция
Показать еще
Новости о Матильде Варнье
В отечественный прокат выходит триллер о выживании «Вершина страха»
В отечественный прокат выходит триллер о выживании «Вершина страха»
Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»
Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше