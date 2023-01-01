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Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит, 2022: актеры и роли
Rock Dog 3: Battle the Beat
Рок дог 3: Битва за бит
2022 / США / Китай
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6.9
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 4.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Рок дог 3: Битва за бит, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Энтони Белл
Anthony Bell
В ролях
Эшли Болл
Ashleigh Ball
Эндрю Фрэнсис
Andrew Francis
Кэтлин Барр
Kathleen Barr
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Бетани Браун
Bethany Brown
Nicole Oliver
Джейсон Симпсон
Jason Simpson
Cathy Weseluck
Майкл Адамуэйт
Michael Adamthwaite
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