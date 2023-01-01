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Рок дог 3: Битва за бит
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Rock Dog 3: Battle the Beat
Рок дог 3: Битва за бит
2022 / США / Китай
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9.2
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20
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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