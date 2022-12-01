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Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы о мультфильме «Рок дог 3: Битва за бит»
Rock Dog 3: Battle the Beat
Рок дог 3: Битва за бит
2022 / США / Китай
Трейлер
9.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Богдан лозыченко
1 декабря 2022, 21:36
Фильм норм
1 декабря 2022, 21:36
0
0
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Слава Белашов
25 февраля 2023, 17:19
Оценка
Хороший интересный
25 февраля 2023, 17:19
0
0
Ответить
User
28 февраля 2023, 08:38
Оценка
Фильм крутой ходила с подругой силелт в кинотеатре двоём это было печпльно
28 февраля 2023, 08:38
0
0
Ответить
Наталия Шабанникова
4 марта 2023, 20:18
Оценка
прекрасный мультфильм
4 марта 2023, 20:18
1
0
Ответить
Наталия Шабанникова
6 марта 2023, 20:20
Оценка
это лучший мультфильм который я смотрела
6 марта 2023, 20:20
1
1
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