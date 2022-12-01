Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок дог 3: Битва за бит Рок дог 3: Битва за бит
Киноафиша Фильмы Рок дог 3: Битва за бит Отзывы о мультфильме «Рок дог 3: Битва за бит»
Rock Dog 3: Battle the Beat Рок дог 3: Битва за бит 2022 / США / Китай
9.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Рок дог 3: Битва за бит»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Богдан лозыченко 1 декабря 2022, 21:36
Фильм норм
1 декабря 2022, 21:36 Ответить
Слава Белашов 25 февраля 2023, 17:19
Оценка
Хороший интересный
25 февраля 2023, 17:19 Ответить
User 28 февраля 2023, 08:38
Оценка
Фильм крутой ходила с подругой силелт в кинотеатре двоём это было печпльно
28 февраля 2023, 08:38 Ответить
Наталия Шабанникова 4 марта 2023, 20:18
Оценка
прекрасный мультфильм
4 марта 2023, 20:18 Ответить
Наталия Шабанникова 6 марта 2023, 20:20
Оценка
это лучший мультфильм который я смотрела
6 марта 2023, 20:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 14 комментариев
Однажды в кино
Однажды в кино 1 комментарий
Проклятие. Дом с прислугой 2
Проклятие. Дом с прислугой 2 2 комментария
Восставшая из ада
Восставшая из ада 6 комментариев
Переводчик
Переводчик 56 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 2 комментария
Проклятие монахинь
Проклятие монахинь 14 комментариев
Белль и Себастьян: Новое поколение
Белль и Себастьян: Новое поколение 3 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Народ обомлел, увидев Ибрагима-пашу из «Великолепного века»: теперь его не узнать
Маргарита Павловна из «Покровских ворот» закрутила с иностранцем: добром не кончилось
Ахнете, чем обернулся фиктивный брак Кондулайнен: никто такого не ожидал
Терпению настал конец: Карл III заставил Меган Маркл раскошелиться
Сходила за вторым: что известно об отце детей Наоми Кэмпбелл от сурмамы
Ангельскую красоту этой малышки из России обсуждал весь мир: спустя пять лет она стала еще милее
«Ежика в тумане» озвучила русская красавица: видели сотни раз, но не узнавали
Эта актриса делила любовников с Людмилой Гурченко: что они в ней нашли (фото)
Иностранцы готовы сжечь на костре эту книгу: в СССР дети ее обожали
Мало кто помнит: вот какой изъян Нелли Ермолаева из «Дома-2» исправила пластикой
Она вам не мымра: как в 88 лет выглядит Фрейндлих, отказавшаяся от пластики
С каждым годом все моложе: люди поверить не могут, что Курковой уже 42 года
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше