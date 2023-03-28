К выходу готовится российская антиутопия «Волны»

13 апреля в широкий российский прокат выйдет антиутопическая драма «Волны». Главные роли в фильме исполнили Виктория Толстоганова («The Телки»), Владислав Абашин («Сторож»), Егор Попов, Ирина Бразговка («Угрюм-река») и Сергей Уманов («Похожий человек»).

Главный герой — Олег (Абашин), который после пережитых травматичных событий решает полностью забыть свою прежнюю жизнь. Он уходит с работы, покидает дом и избавляется от своих документов. Однако соблазны прошлого продолжают преследовать его. Он путешествует по лесам в поисках душевного покоя, пока однажды не натыкается на членов загадочной общины. Участники сообщества верят, что все люди связаны энергией таинственных волн, и стремятся через духовные практики и изоляцию от внешнего мира достигнуть бессмертия. Олег находит новый дом среди этих людей, обретает спокойствие, любовь и ответы на многие терзавшие его вопросы. Но чем больше времени он проводит в общине, тем больше понимает, что попал в настоящую тоталитарную секту, где человеческие свободы и чувства находятся под строгим запретом.

Режиссером картины выступил Михаил Брашинский, наиболее известный по лентам «Гололед» и «Шопинг-тур». По словам Брашинского, он пытался написать сценарий «Волн» с 2010 года, но лишь в 2018 году смог закончить работу.

6 апреля в Москве также состоится предварительный специальный показ «Волн». На мероприятии фильм представят Абашин и Бразговка, а также продюсер Сабина Еремеева. После просмотра зрители смогут пообщаться с Брашинским.