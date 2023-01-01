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Михаил Брашинский
Михаил Брашинский
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Михаил Брашинский

Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Любовники
Любовники (2022)
7.8235292
Дубровский
Дубровский (2014)
6.076923
Игра слов: Переводчица олигарха
Игра слов: Переводчица олигарха (2007)
5.3846154

Фильмография Михаил Брашинский

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 6 Сериалы 1 Актер 2 Режиссер 3 Сценарист 2
Любовники 7.8
Любовники
комедия, мелодрама 2022, Россия
Смотрите за 1
Волны
Волны
драма 2022, Россия
Билеты
Шторм
Шторм
драма, криминал, мистика 2019, Россия
Дубровский 6.1
Дубровский
драма, криминал 2014, Россия
Шопинг-тур 2.2
Шопинг-тур
триллер 2012, Россия
Игра слов: Переводчица олигарха 5.4
Игра слов: Переводчица олигарха
мелодрама, криминал 2007, Россия / Швейцария
Гололед 5
Гололед
комедия, драма 2002, Россия
Новости о Михаил Брашинский
К выходу готовится российская антиутопия «Волны»
К выходу готовится российская антиутопия «Волны»
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