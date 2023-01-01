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Михаил Брашинский
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Персоны
Михаил Брашинский
Михаил Брашинский
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
Любовники
(2022)
7.8235292
Дубровский
(2014)
6.076923
Игра слов: Переводчица олигарха
(2007)
5.3846154
Фильмография Михаил Брашинский
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Год
Все
2022
2019
2014
2012
2007
2002
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
2
Режиссер
3
Сценарист
2
7.8
Любовники
комедия, мелодрама
2022, Россия
Смотрите за 1
Волны
драма
2022, Россия
Билеты
Шторм
драма, криминал, мистика
2019, Россия
6.1
Дубровский
драма, криминал
2014, Россия
2.2
Шопинг-тур
триллер
2012, Россия
5.4
Игра слов: Переводчица олигарха
мелодрама, криминал
2007, Россия / Швейцария
5
Гололед
комедия, драма
2002, Россия
Новости о Михаил Брашинский
К выходу готовится российская антиутопия «Волны»
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