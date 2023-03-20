Меню
Волны - трейлер
Киноафиша Трейлеры Волны. Трейлер

Волны. Трейлер

Дата публикации: 20 марта 2023
Волны – После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь В прошлое уходит все, что казалось важным работа, успех, привычные ритмы большого города. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?
5.3 Волны
Волны драма, 2022, Россия
