Волны
– После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь В прошлое уходит все, что казалось важным работа, успех, привычные ритмы большого города. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?
