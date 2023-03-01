Студия Disney представила трейлер игровой адаптации «Питера Пэна»

Студия Disney выпустила трейлер фильма «Питер Пэн и Венди». Картина является игровой адаптацией мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн» (1952), основанного на классических книгах Джеймса Мэтью Барри.

Главные роли исполнили Александр Молони («Дурная кровь: Возвращение»), Эвер Андерсон («Обитель зла: Последняя глава»), Джуд Лоу («Фантастические твари: Тайны Дамблдора») и Яра Шахиди («Солнце тоже звезда»).

Фильм повествует о приключениях вечно молодого мальчика Питера Пэна (Молони). Однажды вместе со своей спутницей, феей Динь-Динь (Шахиди), герой залетает в гости к девочке Венди (Андерсон) и ее братьям. Он предлагает детям посетить волшебную страну Нетландию, где им никогда не придется становиться взрослыми. С помощью волшебных способностей Пэна вся компания улетает на далекий магический остров. Однако по прибытии в земли, где возможны любые чудеса, им приходится столкнуться с кровожадным и вспыльчивым капитаном пиратов Крюком (Лоу). В трейлере показаны захватывающие дух виды Нетландии, запечатленные оператором Бояном Бацелли («Одинокий рейнджер»). Также есть намек на возникновение остросюжетной конфронтации между Венди и Крюком.

Режиссером выступает Дэвид Лоури, наиболее известный по фильмам «Легенда о Зеленом Рыцаре» и «Старик с пистолетом».

Премьера «Питера Пэна и Венди» состоится 28 апреля на Disney+.