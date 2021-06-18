Жители небольшой деревни становятся участниками культурного эксперимента. По просьбе местных властей библиотекарь Антон Потапов выдает каждому читателю то или иное произведение русской классики. Поначалу люди противятся «окультуриванию», но затем мало-помалу входят во вкус. Однако благое дело оборачивается трагедией – в ходе эксперимента один из жителей заканчивает жизнь самоубийством. Остальные участники поднимают бунт против библиотекаря и властей, бунт, который не может закончиться ничем хорошим…
На месте затерянной в глуши деревни Архиповка можно представить любую другую с похожим названием из любой другой эпохи: русская деревня непреходяща, она — параллельный мир, где признаки времени отзываются совершенно особым образом. Трагифарс «Архипелаг» — фильм-исследование: здесь причудливо переплелись русский народ, — объект русской литературы и одновременно ее субъект, и ее герой, и творец ее, и она сама — литература, и, словно с яйцом и курицей, вопрос «кто из кого вышел», так и остается висеть в воздухе…