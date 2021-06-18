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Постер фильма Архипелаг
3.4
Киноафиша Фильмы Архипелаг
3.4

Архипелаг

, 2014
Arhipelag
Россия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Архипелаг
3.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Жители небольшой деревни становятся участниками культурного эксперимента. По просьбе местных властей библиотекарь Антон Потапов выдает каждому читателю то или иное произведение русской классики. Поначалу люди противятся «окультуриванию», но затем мало-помалу входят во вкус. Однако благое дело оборачивается трагедией – в ходе эксперимента один из жителей заканчивает жизнь самоубийством. Остальные участники поднимают бунт против библиотекаря и властей, бунт, который не может закончиться ничем хорошим…

  • Основой для сценария послужила книга современного российского автора Всеволода Бенигсена «ГенАцид». 
  • Режиссером и продюсером фильма выступила выпускница ВГИКа, основательница кинокомпании «Россфильм» Татьяна Воронецкая. Среди других работ Воронецкой – фильмы «Рецепт колдуньи» (2003), «Натурщица» (2007), «Белые ночи» (2017). 
  • Исполнитель главной роли Алексей Шевченков был занят и в других проектах Татьяны Воронецкой – «Иуда» (2013) и «Красный призрак» (2020). Воронецкая выступила в качестве продюсера обоих фильмов, режиссером стал Андрей Богатырев. 
  • В 2015 году фильм «Архипелаг» был отмечен призом зрительских симпатий на фестивале Kimera International Film Festival (Италия).

На месте затерянной в глуши деревни Архиповка можно представить любую другую с похожим названием из любой другой эпохи: русская деревня непреходяща, она — параллельный мир, где признаки времени отзываются совершенно особым образом. Трагифарс «Архипелаг» — фильм-исследование: здесь причудливо переплелись русский народ, — объект русской литературы и одновременно ее субъект, и ее герой, и творец ее, и она сама — литература, и, словно с яйцом и курицей, вопрос «кто из кого вышел», так и остается висеть в воздухе…

В ролях

Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Ольга Сташкевич
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Дмитрий Сергин
Владимир Снегурченко
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
Ольга Аксенова
Ольга Аксенова
Katyusha
Юрий Горин
Dyadya Misha
Павел Абраменков
Grishka
Andrey Abramkin
Dryunya
Татьяна Филатова
Gromova
Rinat Kondaev
Sudya Dredd
Режиссер Татьяна Воронецкая
Сценарист Всеволод Бенигсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Производство Россфильм
Другие названия
Arkhipelag, Archipel, Archipelago, Архипелаг

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 июня 2021

Отзывы о фильме

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