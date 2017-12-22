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Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа
Киноафиша Фильмы Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа

Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа, 1991

1991 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Фильм о судьбе знаменитого спортсменa Всеволода Боброва, волею судьбы оказавшегося фаворитом сына вождя - авиационного военачальника Василия Сталина.
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 апреля 1991
Режиссер
Виктор Садовский
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Ирина Малышева
Андрей Болтнев
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа 1 постер
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22 декабря 2017 23:48
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