Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
О персоне
Фильмография
Кристина Кузьмина
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Кристины Кузьминой
Родилась 1 марта 1980 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
Развернуть
Фильмография Кристины Кузьминой
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.0
Дом на обочине
драма
2010, Россия
7.0
Волшебник
комедия
2008, Россия
7.0
Холмы и равнины
мелодрама
2008, Россия
5.0
Семь кабинок
комедия
2007, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»