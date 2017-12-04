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Влад Фурман – Фильмы

Влад Фурман – Личная жизнь



Российский режиссер и актер театра и кино, лауреат Национальной театральной премии имени Евгения Лебедева (2012) и премии за достижения в создании телевизионных сериалов «Золотой носорог» (2011), заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владислав Рудольфович Фурманов родился 5 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. Отец – Фурманов Рудольф Давыдович – народный артист России, режиссер, актер, продюсер и литератор. Мать – Галина Анатольевна Буланова – искусствовед. У Влада Фурмана есть младшая сводная сестра Елизавета.

В детстве Владислав занимался музыкой и спортом.

В 1990 году Владислав с отличием окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова. Учился на последнем курсе Георгия Товстоногова. С 1990 года Фурманов начал работать в Санкт-Петербургском театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в качестве режиссера. За время работы в театре поставил более 20 драматических спектаклей по классическим произведениям Антона Чехова, Оскара Уайльда, Льва Толстого, Виктора Гюго, Ингмара Бергмана, Сомерсета Моэма, Артура Миллера, Теннесси Уильямса. Стал первым постановщиком пьес Василия Сигарева в Петербурге.

В 2012 году Влад Фурман стал лауреатом национальной театральной премии имени Евгения Лебедева за постановку произведений русской классики.

Состоит в Союзе театральных деятелей России и Союзе кинематографистов России.



Влад Фурман – Фильмы

В 2000 году Фурманов дебютировал в качестве режиссера телесериала «Бандитский Петебург-4» (совместно с Андреем Бенкендорфом). Затем поставил следующие части телесериала, «Бандитский Петербург-5» и «Бандитский Петербург-6». Во время съемок «Бандитского Петербурга» Фурман снимал отдельные серии проектов «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». В 2004 году режиссер стал художественным руководителем проекта «Агент национальной безопасности-5».

Режиссер также поставил следующие сериалы: «Телохранитель» (2006), «Мамочка, я киллера люблю» (2008), «Террористка Иванова» (2009), «Семейный дом» (2010), «Защита свидетелей» (2011), «Наркомовский обоз» (2011), «Куприн» (2014), «Таинственная страсть» (2015).

В качестве артиста исполнил главную роль Позднышева в собственном спектакле «Крейцерова соната» (1997 год). Снимался в кино, в том числе в фильмах «Наркомовский обоз», «Таинственная страсть». В последнем исполнил роль Семёна Кочевого, являющегося прообразом кинорежиссёра Романа Кармена.

В 2017 году Влад Фурман экранизировал пьесу Василия Сигарева «Гупешка», которую ранее ставил в театре. Гупешка – производное от рыбки-гуппи, которая может выжить в любых условиях. Гупешка – главная героиня драмы Тамара. Тамара выросла в деревне, муж-интеллигент Лёня забрал ее в город. Тамара безропотно выносит все оскорбления от мужа. Однажды она рассказывает свою историю случайному знакомому Паше. В картине сыграли Неля Попова, Михаил Разумовский и Евгений Баранов. Картина получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Движение». Кроме того, «Гупешку» номинировали на премию «Золотой Единорог»: награду вручают в Лондоне российским кинематографистам за вклад в развитие индустрии.



Влад Фурман – Личная жизнь

Влад Фурман женат на актрисе Нелли Поповой. В 1997 году у супругов родился сын Алексей. Алексей – студент Санкт-Петербургской театральной академии.