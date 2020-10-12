Евгения Громова родилась 27 марта 1988 года в городе Шатуре Московской области. Отец будущей актрисы служил в полиции, работает во Дворце спорта, он мастер спорта по греко-римской борьбе, мать работает в городском архиве.

Евгения долго искала себя: начала учиться на театральном факультете Института иностранных языков в Петербурге (БИИЯМС), позже переехала в Москву и год училась в Щукинском училище. В итоге окончила актерско-режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). После выпуска была принята в труппу «Студии театрального искусства». В театре играла роль Маргариты (спектакль «Мастер и Маргарита»), Дарьи (спектакль «Москва-Петушки») и другие.

Известность ей принесла роль в фильме Нигины Сайфуллаевой «Верность», который вышел на экраны в 2019 году. Как признается сама актриса, роль в этом фильме была ей близка, так как незадолго до съемок она переживала схожие с ее героиней чувства. В фильме много откровенных сцен, но как заметила актриса, это не доставляло ей дискомфорта, так как все появления ее обнаженной на экране были режиссерски оправданы.

Сама актриса признается, что роли мечты у нее нет. Ей интересны истории, которые не могли бы с ней произойти: время железного занавеса, сталинского террора, Отечественной войны – роль женщины в этих событиях.

Актриса живет в Норвегии вместе с мужем, где работает театральным режиссером и изучает норвежский язык.