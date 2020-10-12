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Евгения Громова

Евгения Громова
Евгения Громова
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Дата рождения
27 марта 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Шатура, СССР (Россия)
Рост
166 см
Биография Евгении Громовой

Евгения Громова родилась 27 марта 1988 года в городе Шатуре Московской области. Отец будущей актрисы служил в полиции, работает во Дворце спорта, он мастер спорта по греко-римской борьбе, мать работает в городском архиве.

Евгения долго искала себя: начала учиться на театральном факультете Института иностранных языков в Петербурге (БИИЯМС), позже переехала в Москву и год училась в Щукинском училище. В итоге окончила актерско-режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). После выпуска была принята в труппу «Студии театрального искусства». В театре играла роль Маргариты (спектакль «Мастер и Маргарита»), Дарьи (спектакль «Москва-Петушки») и другие.

Известность ей принесла роль в фильме Нигины Сайфуллаевой «Верность», который вышел на экраны в 2019 году. Как признается сама актриса, роль в этом фильме была ей близка, так как незадолго до съемок она переживала схожие с ее героиней чувства. В фильме много откровенных сцен, но как заметила актриса, это не доставляло ей дискомфорта, так как все появления ее обнаженной на экране были режиссерски оправданы.

Сама актриса признается, что роли мечты у нее нет. Ей интересны истории, которые не могли бы с ней произойти: время железного занавеса, сталинского террора, Отечественной войны – роль женщины в этих событиях.

Актриса живет в Норвегии вместе с мужем, где работает театральным режиссером и изучает норвежский язык.

Интересные факты о Евгении Громовой
  • Евгения пробует себя в режиссуре. Как говорит актриса, ей хочется делать кино, которое вело бы общество к переменам;
  • С актером Александром Палем, сыгравшим с ней в фильме «Верность», Евгения была знакома еще со студенчества. Паль учился на курс младше на актерско-режиссерском факультете ГИТИСа;
  • Первую свою роль в кино Евгения сыграла в альманахе «9 мая». Режиссером новеллы «Личное отношение», в которой участвовала актриса, был известный актер Евгений Цыганов;
  • Муж Евгении – норвежец;
  • Исполнитель главной роли в фильме «Верность» Александр Паль рассказал, что одна из постельных сцен снималась семь часов.
Фильмография Евгении Громовой
Страна Саша
Страна Саша
мелодрама, комедия 2022, Россия
0.0
Верность
Верность
драма 2019, Россия
5.0
Городские птички
Городские птички
драма, мелодрама 2016, Россия
5.0
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12 октября 2020 15:49
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