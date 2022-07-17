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Страна Саша Страна Саша
Киноафиша Фильмы Страна Саша Отзывы о фильме «Страна Саша»
Страна Саша 2022 / Россия
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Страна Саша»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вещи хаотично разбросаны по комнате, стены оклеены классными рисунками, фоном звучит виниловый проигрыватель, и старенький плеер валяется где-то в запылившейся коробке. Эта комната — внутренний мир талантливого парня, вчерашнего школьника, сегодняшнего выпускника по имени Саша (Марк Эйдельштейн). Он живет вдвоем с молодой и немного отвязной мамой в солнечном приморском городке, рисует граффити, катается на скейте, дружит с девчонками и просит советов у парня постарше (Дмитрий Ендальцев),…

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kerastase 17 июля 2022, 17:53
Оценка
Приятное доброе кино
17 июля 2022, 17:53 Ответить
stetru2009 19 июля 2022, 17:48
Оценка
Мне не понравилось, очень скучное и клишированное
19 июля 2022, 17:48 Ответить
Aleksandr Zlotnikov 24 июля 2022, 18:55
Оценка
Нежное и теплое. Если нужны ужасы и стрельба, разговоры про успех и деньги, если любите издеваться и тыкать в тех кто глупее вас - это не ваш фильм. Если живете теплом и любовью, радость и творчество ваши ценности - есть большой шанс найти созвучие и красоту. Мало сложностей и простата не запрещена - это как в жизни, без ежедневных Эверестов и Адских страстей. Мир живых людей и разговор о возможности любить и ценить, близких и дорогих, знакомых и не очень.
24 июля 2022, 18:55 Ответить
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