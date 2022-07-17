Вещи хаотично разбросаны по комнате, стены оклеены классными рисунками, фоном звучит виниловый проигрыватель, и старенький плеер валяется где-то в запылившейся коробке. Эта комната — внутренний мир талантливого парня, вчерашнего школьника, сегодняшнего выпускника по имени Саша (Марк Эйдельштейн). Он живет вдвоем с молодой и немного отвязной мамой в солнечном приморском городке, рисует граффити, катается на скейте, дружит с девчонками и просит советов у парня постарше (Дмитрий Ендальцев),…
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