«Страна Саша»: Рецензия Киноафиши

Вещи хаотично разбросаны по комнате, стены оклеены классными рисунками, фоном звучит виниловый проигрыватель, и старенький плеер валяется где-то в запылившейся коробке. Эта комната — внутренний мир талантливого парня, вчерашнего школьника, сегодняшнего выпускника по имени Саша (Марк Эйдельштейн). Он живет вдвоем с молодой и немного отвязной мамой в солнечном приморском городке, рисует граффити, катается на скейте, дружит с девчонками и просит советов у парня постарше (Дмитрий Ендальцев), в котором, видимо, ищет отца. Профессию художника 17-летний Саша считает несерьезной, поэтому кажется, что человеку с одним талантом (так он говорит сам о себе) просто некуда поступать. Помимо неопределенности с вузом, парень боится романтических отношений с девушками. В своей нерешительности винит папу, который ушел от них, когда Саша был еще совсем маленьким. Но за каких-то два-три летних месяца ему придется повзрослеть, закрыть гештальт с отцом, определить планы на будущее и разобраться в чувствах к необычной девушке Жене (Мария Мацель).

«Страна Саша» — режиссерский дебют Юлии Трофимовой, снятый по сценарию, который она адаптировала совместно с Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой. Фильм основан на известной одноименной повести Галы Узрютовой, написанной как один большой психологический монолог 16-летнего героя, который из подростка превращается во взрослого юношу. Картину представили на Берлинском кинофестивале в секции Generation14plus, где когда-то показали ленту Андрея Зайцева как раз с таким названием «14+». И вот Россия снова поделилась историей первой подростковой любви.

Фильм Трофимовой — невесомое кино, в котором все приятно неловкое: молчание, взгляд, улыбки, поцелуи. Началась эта лавстори возле кабинета психиатрии, где она — пациентка под наблюдением, а он — художник граффити, который пришел разукрасить стену. Когда Женя смущается, боится или как-то иначе выходит из равновесия, не может проронить ни слова и перестает дышать. Кажется, что и весь этот фильм о молчании в семьях, в которых порой не хватает душевных разговоров. А вместо этого бывает трудно набраться воздуха под давлением назидательного тона в вопросах о документах для института и об отношениях с противоположным или тем же полом.

Страна Саша

Так что, пока в по-настоящему летнем фильме парочка гуляет по залитым закатным солнцем набережным приморского городка, София (Евгения Громова) терзается тем, что сын так и не обзавелся желанным статусом абитуриента. Да и не совсем ясно, его половинка по имени Женя, о которой он столько говорит, — это девушка или парень? Родители Жени тоже не спят спокойно, переживая о дочери, которая страдает от панических атак. Хотя их чадо уже давно определилось с будущей профессией — она модельер и сама себе шьет одежду по собственным эскизам.

Саша — не один герой, а целая страна, страдающая безотцовщиной, безответственностью и стремлением обвинять в своих бедах всех вокруг. Молодая мама главного героя, несмотря на щедрое рассыпание поучений, ведет себя весьма инфантильно, то и дело совершая ошибки. Беспокойные родители лишь ярче высвечивают новое поколение, которое меньше тревожится, порой принимает решения спонтанно и хочет быть творцами своих судеб, свободными от всяческих предрассудков. Почти как в «Титанике», Саша рисует свою натурщицу. И когда он шутит о том, что привык рисовать девушек голыми, Женя, недолго думая, снимает свой топ. Так поступают смелые зумеры, которые ничего не планируют и стремятся побороть свои страхи.

Страна Саша

Невероятно обаятельные актеры, несомненно, украсили этих персонажей своей энергией юности и естественностью. Марк Эйдельштейн — практически наш Тимоти Шаламе (наконец и у нас в кадре появилась новая маскулинность), который по роли выщипывает брови и носит серьгу в ухе. Недавно актер появился в сериале «Смычок», где тоже сыграл молодое дарование. Мария Мацель — почти наша Дженнифер Коннели с грустными глазами и обволакивающим голосом — кажется воплощением всей женственности на свете. Она успела покорить зрителей ролями в «Перевале Дятлова» и сериале о ростовской молодежи «ЮЗЗЗ». А в новом фильме окончательно влюбляет в себя после сцены, когда поет под аккомпанемент укулеле.

Страна Саша

«Страна Саша» — это тот самый случай, когда между нашим фильмом и его главным конкурентом в прокате из США — «Первой любовью» — лучше выбрать отечественный продукт и насладиться несерьезным разговором о важном. И при этом вернуться в прошлое и вновь испытать прекрасное чувство первого поцелуя в пусть неидеальном, местами шероховатом и немного наивном, но оптимистичном и по-июльски теплом фильме.