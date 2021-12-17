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Крепость
Fortress
Крепость, 2021
2021 / США
3.4
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10
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Рейтинг IMDb: 3.4
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Жанр:
боевик
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О фильме
Отставной офицер и его сын вступают в схватку с группой преступников, одержимых местью.
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3.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
17 декабря 2021
Премьера в мире
17 декабря 2021
Возраст
16+
Режиссер
Джеймс Каллен Брэссак
В ролях
Джесси Меткалф
Брюс Уиллис
Чад Майкл Мюррэй
Келли Грейсон
Сер’Дариус Блэйн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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