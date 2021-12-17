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Fortress

Крепость, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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О фильме

Отставной офицер и его сын вступают в схватку с группой преступников, одержимых местью.

3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 17 декабря 2021
Премьера в мире 17 декабря 2021
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Каллен Брэссак
Джеймс Каллен Брэссак
В ролях
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Чад Майкл Мюррэй
Чад Майкл Мюррэй
Келли Грейсон
Келли Грейсон
Сер’Дариус Блэйн
Сер’Дариус Блэйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крепость 2 постера
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